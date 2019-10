Divoký sex vo vlaku znechutil cestujúcich: Nemohli počkať, kým prídu domov?!

Ilustračné foto

Zdroj: liveleak

GLASGOW - Škótska polícia pátra po zamilovanej dvojici, ktorá sa rozhodla, že vlak smerujúci z Glasgowa do Edinburghu je to pravé miesto na sexuálne radovánky. Ľudia, ktorí to videli na vlastné oči, zostali poriadne znechutení. Aktérov neospravedlňuje ani to, že boli v tom čase pod vplyvom alkoholu.