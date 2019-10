Tínedžerka (19) mala mimoriadne bolestivú menštruáciu: Keď chcela mať prvý sex, zistila prečo

Molly-Rose Taylorová dostala svoju prvú menštruáciu v deviatich rokoch. Odvtedy počas svojich dní priam omdlievala od bolesti. Keď sa pokúšala zaviesť si tampón, vždy jej vypadol von. Lekári opakovane ignorovali symptómy a tínedžerke štyrikrát určili zlú diagnózu. Pravdu sa dozvedela až pri prvom pokuse o pohlavný styk so svojím priateľom. Vyšetrenia odhalili, že trpí zriedkavou chorobou uterus didelphys, čo znamená, že má dve sady pohlavných orgánov. Bolesti jej spôsobuje dvojnásobný menzes.

Zdroj: Getty Images

"Doktori tvrdili, že za to môže môj vek a to, že moje telo je stále veľmi mladé a nedokáže sa s tým vysporiadať. Začala som sa báť v momente, keď som sa prvý raz chcela milovať s priateľom. Bolo to nemožné a extrémne bolestivé," hovorí Molly-Rose. Vraj cítila, že vo vnútri vagíny má kus kože, ktorá jej pohlavný orgán delí na dve časti. Zdôveriť sa s tým niekomu však považovala za príliš trápne.

Taylorová dnes tvrdí, že o jej chorobe neexistuje takmer žiadne povedomie ani u lekárov. Predtým, než prvýkrát počula názov svojej diagnózy, ju musela dlho a komplikovane hľadať na internete. V auguste 2017 podstúpila potrebnú operáciu na odstránenie svojho hendikepu. Svoj príbeh verejne zdieľa preto, aby zvýšila informovanosť iných dievčat a žien o tejto chorobe.