Chystáte sa splodiť potomka? Muži, TOTO by ste nemali robiť polroka predtým!

ČANGŠA - Nasledujúce riadky by si mali prečítať najmä muži, ktorí sa snažia splodiť potomstvo a myslia si, že ich konzumácia alkoholu nenaruší vývoj dieťatka v tele matky. Nová štúdia čínskych vedcov totiž potvrdila, že budúci oteckovia by sa mali zdržať alkoholu najmenej šesť mesiacov pred pokusom oplodniť svoju partnerku a budúce matky by mali abstinovať aspoň jeden rok.