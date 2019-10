FOTO Muž rozobral sporák a... preboha! Toto by ste v ňom nikdy nájsť nechceli

Začínajúca jar u protinožcov vylákala hadov do terénu oveľa skôr ako inokedy. "Po zimnej hibernácii zháňajú potravu a partnerov na párenie. Tento rok však zasahujeme približne o šesť týždňov skôr ako po iné roky," uviedol Rolly Burrell zo Snake Catchers Adelaide. V stredu bol privolaný do domu na predmestí Adelaide. Jeho majiteľka totiž po príchode domov našla v kuchyni na dlážke hada. Kým Rolly dorazil, stihol sa skryť. Odchytávač ho našiel zalezeného pod krytom sporáka, kde sa medzitým stihol omotať okolo káblov. Išlo o pakobru východnú.

Burrell si myslí, že had sa do domu dostal cez otvor vo dverách pre psa. Ľudia, ktorí hada objavia v domoch alebo v bytoch, by mali okamžite uzavrieť miestnosť, kde sa plaz nachádza. Pod dvere by mali napevno vložiť uteráky, aby pod ne nepodliezol a okrem toho je potrebné zavolať odborníka na odchyt. "Ak uvidíte hada vonku, snažte sa ho z bezpečnej vzdialenosti pozorovať do chvíle, kým prídem. Môže sa totiž odplaziť a mne pomôže, keď budem vedieť, ktorým to bolo smerom," dodal odborník.