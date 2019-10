VIDEO V Antarktíde sa odtrhol ľadovec takmer päťkrát väčší ako Bratislava!

"Očakávali sme, že sa to stane, aj keď nie presne v tomto mieste. Domnievali sme sa, že sa veľký ľadovec odtrhne niekedy medzi rokmi 2010 až 2015," uviedla glaciologička Helen Amanda Frickerová. "Nemyslíme ale, že to má súvislosť s klimatickými zmenami. Je to súčasť normálneho cyklu šelfových ľadovcov, u ktorých pozorujeme takéto udalosti každých 60 až 70 rokov," dodala Frickerová.

Tabuľkový ľadovec označený vedcami ako D-28 sa oddelil 26. septembra od Ameryho šelfového ľadovca vo východnej Antarktíde, ktorý vedci sledujú od 60. rokov minulého storočia. Posledná väčšia ľadová kryha sa na tomto ľadovci oddelila v roku 1964. Podľa ďalšieho glaciológa z austrálskeho antarktického programu Bena Galton-Fenziho "odlomenie obrie ľadovej kryhy neovplyvní priamo hladinu mora, pretože šelfový ľadovec už bol plávajúce, podobne ako kocka ľadu v pohári vody."

Vedecká štúdia uverejnená vlani v júni v časopise Nature informovala, že v Antarktíde sa od roku 1992 roztopili tri bilióny ton ľadu, čo je množstvo schopné zdvihnúť hladiny oceánov o takmer osem milimetrov. Za predchádzajúcich päť rokov sa topenie ešte zrýchlilo. Antarktída je z 98 percent pokrytá ľadovým štítom a celý kontinent, obklopený oceánmi, predstavuje 90 percent pevninských ľadovcov planéty. Antarktída je tiež najväčším rezervoárom sladkej vody. Keby všetok tamojší ľad roztopil, zdvihla by sa hladina oceánov o takmer 60 metrov.