Je farba vášho moču normálna? Čítajte, aké choroby signalizujú jeho rôzne odtiene

Moč je indikátorom zdravotného stavu každého človeka. Jeho sfarbenie totiž vie poukázať na už existujúce alebo nastupujúce urologické ochorenie. Urológ Arun Thiyagarajan v nasledujúcich riadkoch opisuje, kedy by ste pri zmene farby tejto telesnej tekutiny mali spozornieť a navštíviť lekára.

Bledožltý moč

Toto zafarbenie je vraj ideálne. Ak vám odtieň pripomína slamu, ste úplne v poriadku a prijímate dostatočné množstvo tekutín. "Moč obsahuje žltý pigment urochróm. Práve jeho odtieň je ukazovateľom, do akej miery je moč koncentrovaný. Ak pijete viac vody, riedite tým žlté pigmenty, a preto bude bledší," vysvetľuje Thiyagarajan. Ak máte tmavší moč, poukazuje to na miernu dehydratáciu a vy by ste mali hneď vypiť aspoň pohár vody.

Bezfarebný priesvitný moč

Signalizuje nadbytok tekutín. Vtedy pijete až príliš veľa, zaťažujete urologický systém, v dôsledku čoho sa vám z tela vyplavuje veľa minerálov.

Zdroj: Getty Images

Tmavožltý moč

Zvykne bývať príznakom dehydratácie. K tomuto často dochádza po búrlivej noci plnej alkoholu. Vtedy si môžete pridať do vody rehydratačný prášok, ktorý pomôže rýchlo nahradiť dôležitú soľ a cukry, o ktoré vaše telo prišlo.

Oranžový moč

Môže signalizovať nielen bežnú dehydratáciu, ale aj zdravotný problém s pečeňou alebo žlčovodom. A to najmä vtedy, ak máte stolicu svetlej farby. Ide o príznak, že sa do krvného obehu dostáva žlč. Ak je teda váš moč sfarbený do oranžova dlhší čas, radšej vyhľadajte lekára.

Moč s odtieňom zelenej alebo modrej farby

Nemusí nevyhnutne signalizovať katastrofu. Kombinácia niektorých potravín alebo potravinárske farbivá môžu totiž moč zafarbiť aj takto netradične. Ak však ide o dlhodobý stav a vy ste nič mimoriadne nekonzumovali, mali by ste sa nechať vyšetriť urológom.

Tmavohnedý moč

Je príznakom dehydratácie, ale môže poukazovať aj na poruchy pečene a obličiek, ako aj na niektoré infekcie močových ciest.

Zdroj: Getty Images

Zakalený moč

Spôsobujú ho infekcie močových ciest sprevádzané bolesťou pri močení. Jeho príčinou môžu byť aj obličkové kamene.

Krv v moči

Môže signalizovať rakovinu močového mechúra. Medzi ďalšie možné príčiny patrí infekcia močových ciest a obličiek. Dôvodom môžu byť aj kamene prostaty, obličiek alebo močového mechúra. Krv v moči je aj príznakom polycystického ochorenia obličiek alebo kosáčikovitej anémie.