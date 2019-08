Školáčka mala 15, keď ju začal znásilňovať učiteľ (58): Po rokoch konečne prehovorila o HRÔZE

HOBART - V roku 2010 vtedy pätnásťročnú Grace Tameovú z austrálskej Tasmánie znásilnil jej učiteľ. Posledné dva roky bojovala za to, aby mohla o svojom utrpení verejne prehovoriť, no tamojšie zákony jej to neumožňovali. To sa ale zmenilo a dievčina mohla konečne vyrozprávať svoj príbeh. Ten, ktorý páchateľ sexuálneho útoku celé roky prekrúcal vo svoj prospech.

Pred deviatimi rokmi Nicolaas Ockert Bester ochotne poskytoval Grace psychickú podporu v čase, keď bola veľmi zraniteľná. Trpela poruchou príjmu potravy, o ktorej sa mu v rozhovore medzi štyrmi očami raz zdôverila. Verila mu, za čo dal študentke na oplátku kľúč od svojej kancelárie, aby sa tam uchýlila vždy, keď bude potrebovať chvíľku pre seba. Rozprávali sa o jej rodine, priateľoch, neistote. V tomto prípade ale nešlo o podanie pomocnej ruky zo strany 58-ročného učiteľa, ale o to, aby sa jej dostal pod kožu a mohol ňou manipulovať s cieľom sexuálne ju zneužiť.

Bester vo svojej snahe uspel a Tameovú za polroka niekoľko desiatok krát znásilnil. Dialo sa tak napríklad pred začiatkom vyučovania, kedy sa následne v triede musela tváriť, že sa nič nestalo. Grace počas tohto obdobia prežívala muky, mávala nočné mory a doteraz sa z tejto traumy nespamätala. Učiteľa neskôr udala na polícii. Pri zatýkaní vyšetrovatelia v jeho počítači objavili 28 fotiek zachytávajúcich detskú pornografiu. Súd ho uznal vinným z udržiavania vzťahu s maloletou osobou a z držby materiálu s explicitným obsahom detí a odsúdil ho na dva roky a desať mesiacov nepodmienečne. Už po devätnásich mesiacoch bol ale podmienečne prepustený na slobodu.

Odsúdením násilníka sa ale pre Grace peklo neskončilo. Prípad prepierali mnohé austrálske i svetové médiá, pričom niektoré o ňom informovali ako o dobrovoľnej afére medzi učiteľom a študentkou, nie ako o sexuálnom násilí, kedy Bester zneužil svoju pozíciu a využil dôveru zraniteľnej dievčiny na to, aby sa mohol ukojiť svoje zvrátené sexuálne túžby. "Nemohla som uveritť tomu, že niektoré médiá to prezentovali ako milenecký pomer. Keď má páchateľ 58 rokov a obeť 15, nie je to žiadna aféra, ale jasná nerovnováha, je to jasný prípad sexuálneho zneužívania. Moja dcéra sa kvôli tomu začala sebapoškodzovať. Videla som tie jazvy na jej tele. To nebol žiadny vzťah," povedala matka Tameovej Penny Plaschkeová.

Grace dlhé roky bojovala za to, aby mohla verejne prehovoriť a odhaliť svoju identitu. Jednak preto, by uviedla veci na správnu mieru, jednak to mala to byť aj súčasť jej uzdravovacieho procesu a taktiež chcela povzbudiť ostatných, ktorí zažívajú podobné peklo, aby sa nebáli a ozvali sa. Jej snahu ale zväzoval zastaralý zákon platiaci v Tasmánii a Severnom Teritóriu, ktorý zakazuje obetiam sexuálneho násilia verejne rozprávať o tom, čo prežili. Bester, naopak, mohol povedať čokoľvek chcel a komukoľvek chcel. A aj to urobil. A tak sa stalo, že médiá roky pokrývali tento prípad len z pohľadu páchateľa, ktorého pohľad na vec mal od pravdy ďaleko. "Prišiel som o všetko. Stratil som domov, prišiel som o manželku, s ktorou som bol ženatý 37 rokov, prišiel som o svoje deti, prácu, stratil som svoje postavenie v komunite, jednoducho všetko," povedal raz v istom rozhovore. K tomu, že zničil život mladému dievčaťu, sa ale nikdy nepriznal.

Grace však bola odhodlaná archaický zákon zmeniť a bola ochotná tomuto boju venovať všetok svoj čas aj peniaze. Kontaktovala novinárku a advokátku obetí sexuálneho násilia Nina Funnellovú a začali kampaň za zmenu zákona, ktorá je známa pod názvom LetHerSpeak. "Možnosť vypovedať svoj príbeh pod svojím vlastným menom je spôsob, akým môžem bojovať proti predsudkom a môžem takto získať aspoň nejakú kontrolu," povedala portálu Mamamia.com.au.

Kampaň obletela svet a podporili ju mnohé svetové celebrity. A čo je najpodstatnejšie, Grace vyhrala a konečne môže odhaliť svoju identitu a vypovedať svoj príbeh. Stane sa tak prvou ženou v Tasmánii, ktorá v rámci spomínaného zákona dostane výnimku. Pri tejto príležitosti bol v televízii ABC odvysielaný rozhovor, ktorý jej poskytla. "Prvých päť, šesť, sedem rokov bolo pre mňa naozaj extrémne ťažkých. Skúsila som drogy, ubližovala som sama sebe. Dostala som sa z toho len vďaka mojej rodine, ktorú si vážim a milujem najviac. Taktiež som sa začala o seba viac starať a poriadne jesť. Učím jogu a behávam. Robím krok za krokom. Ešte stále sú ale dni, kedy tomu všetkému podľahnem," vyznala sa Tameová v otvorenom interview. Dvadsaťštyriročná Austrálčanka stále pokračuje v boji za zrušenie zákona, čo ju ešte podľa všetkého bude stáť veľa úsilia. "Neprestanem, kým sa tak nestane," zaprisahala sa.