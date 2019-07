Dvoch turistov (32,35) vyhodili z Benátok! POZOR, podobnej chyby sa môžete dopustiť aj vy

Predstavitelia Benátok zaviedli opatrenia, ktoré by mali ochrániť mesto pred obrovskou vlnou turistov spoplatnením vstupu, ktorého výška bola stanovená na 10 eur. Zároveň sprísnili pravidlá pre návštevníkov a týmto spôsobom sa snažia vo zvýšenej miere chrániť pamiatky a zákutia historických častí mesta. A ako sa zdá, domáci obyvatelia veľmi citlivo vnímajú to, čo sa v ich meste deje a neznesú, ak niekto nedodržuje pravidlá. Podobne pohoršene reagovali aj v prípade dvojice zahraničných turistov vo veku 32 a 35 rokov, ktorí si na schodoch priamo pod mostom Ponte di Rialto rozložili varič s hrnčekmi a pripravovali si tam kávu. Ak to mal byť spôsob ako ušetriť, tak nevolili príliš šťastne. Káva sa im totiž poriadne predražila a za porušenie pravidiel slušného správania im bola udelená pokuta. Konkrétne muž musel zaplatiť 650 eur a žena 300 eur.

"O všetkom informovali mestskú políciu miestni obyvatelia," uviedol starosta Benátok Luigi Brugnaro. Obom turistom bol okrem peňažnej pokuty udelený aj zákaz vstupu do mesta. Zároveň z neho museli okamžite odísť.

Zákony o verejnom slušnom správaní boli zavedené po tom, ako sa obyvatelia sťažovali na nevhodné správanie turistov v meste, ktoré patrí do svetového dedičstva UNESCO. Na území Benátok je preto zakázané potápanie v kanáloch a kúpanie vo fontánach. V uliciach tiež nesmie nikto chodiť naboso alebo s odhalených hrudníkom. "Chceme, aby k nášmu mestu pristupovali všetci s úctou. Želáme si, aby boli jeho ulice príjemným a bezpečným miestom pre tých, ktorí si chcú vychutnať jeho atmosféru a oddýchnuť si. Všetky priestupky zahraničných turistov už oznamujeme veľvyslanectvám a konzulárnym úradom," dodal Brugnaro.