Fotku do životopisu si môžete urobiť aj doma: Pozor, týchto 9 chýb pri fotení neurobte

BRATISLAVA - Chcete si do životopisu pridať fotografiu? Ľahko si ju môžete urobiť aj u vás doma. Jediné, čo potrebujete, je dostatok svetla, neutrálne pozadie (napríklad bielu stenu bez obrazov či kvetín) a fotoaparát (postačí aj obstojný fotoaparát v mobile). Máte? Skvelé, teraz stačí už len zvoliť vhodné vrchné oblečenie (pre dámy blúzka, pre pánov košeľa) a nahodiť ten správny výraz tváre. Ak neviete, ako by ste sa mali tváriť na fotografii do životopisu, týchto deväť rád vám pomôže.