Ilustračné foto

Zdroj: pc.zoznam.sk

BRATISLAVA - V poslednej dobe množstvo ľudí pociťuje pri práci s myšou bolesť, mravčenie, stŕpnutie prstov, zápästia, prípadne ruky. V mnohých prípadoch je to vyvolané nevhodnou myšou, ktorá "nesadne do ruky", prípadne ruka je neprirodzene vykrútená. Pre takéto prípady sú tu ergonomické myši, ktoré by mali pri práci uvoľňovať napätie pri držaní a práci. Jednou z takých je myš Logitech MX Vertical.