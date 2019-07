Štíhle ženy s tukom na stehnách sú zdravšie než tie, ktorým sa ukladá na bruchu, vedci vysvetlili prečo

NEW YORK - Ak patríte k ženám, ktorým sa ukladá viac tuku na nohách ako na bruchu, tak vás poteší záverečná správa štúdie, ktorú uskutočnila iniciatíva Women's Health Initiative. Jej výsledky už boli zverejnené v časopise European Heart Journal a potvrdili, že hromadenie brušného tuku zvyšuje u žien riziko nárastu kardiovaskulárnych ochorení.

Výsledky štúdie americkej iniciatívy Women's Health Initiative, v ktorej bolo od polovice 90. rokov sledovaných 2600 respondentiek, potešia najmä tie ženy, ktoré majú hruškovitý typ postavy. Výskum totiž potvrdil, že tuk nahromadený na stehnách im znižuje riziko infarktu či mŕtvice najmä po menopauze.

Aký bol priebeh výskumu?

Vedci pravidelne merali respondentkám hustotu krvi, svalov a kostí, zároveň im kontrolovali hmotnosť. Dopracovali sa k záveru, že práve nadmerný brušný tuk je zodpovedný za vznik kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sa ženám prihlásia najmä po menopauze. Sledované ženy mali pritom BMI index od 18 do 25, čiže netrpeli nadváhou. Rozdiely vo výsledkoch sa však prejavili medzi ženami typu „jablko“ a „hruška.“

U prvého typu narástlo riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení takmer trojnásobne v porovnaní so ženami, ktorým sa tuk ukladal v oblasti stehien. „Naše respondentky boli ženy s normálnou hmotnosťou. Takže závery sú pozoruhodné a dôležité aj pre tie ženy, ktoré majú zdravú telesnú hmotnosť,“ uviedol profesor Qibin Qi z kolégia medicíny Alberta Einsteina v New Yorku, kde vyhodnocovali výsledky štúdie. „Aj napriek normálnej hmotnosti je nakoniec rozhodujúce to, či ste typ jablko alebo hruška.“

Čo by teda mali ženy robiť?

„Akékoľvek hromadenie brušného tuku je pre ženy nebezpečné,“ hovorí profesor. „Nie je známe, či môže existovať určitá diéta alebo cvičenie, ktoré môže pomôcť pretransformovať tuk z jednej časti tela na inú. Na túto otázku už hľadáme odpoveď a dúfam, že sa k výsledku dopracujeme čo najskôr.“

Doktorka Sonya Babu-Narayanová z britskej nadácie British Heart Foundation potvrdila, že táto štúdia odhalila zaujímavé spojenie medzi úložiskom tuku a rizikom kardiovaskulárnych chorôb u žien, ale zatiaľ nie je jasné, prečo je to tak. „Budúci výskum by mohol odhaliť nové spôsoby prevencie a liečby tohto zabijaka.“