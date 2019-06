Blogerka zverejnila FOTO len deň po pôrode: Drsná realita bez prikrášlenia

Fotografie, ktoré zverejnila Hannah na svojom Instagrame, zachytávajú jej postavu iba 24 hodín po pôrode syna Arla. "Chcem vám ukázať, aké je to v realite a bez prikrášľovania. Milujem svoje telo, je úžasné to, že dokážeme na svet privádzať deti. Bola som unavená a ubolená, ale teraz som hrdá na to, ako som to všetko zvládla," vyjadrila sa Austrálčanka, ktorá pracuje ako pôrodná asistentka.

Zdroj: Instagram/hannahpolites

"Moja dvojročná dcéra Evaliah sa ma pýtala, prečo moje bruško vyzerá vtipne a pripomína veľké tlačidlo. Tak som jej vysvetlila, že je to prirodzené, lebo som darovala život jej krásnemu bračekovi," pokračuje.

Blogerka priznala, že s úpravou postavy sa nikam neponáhľa a minimálne šesť týždňov bude len oddychovať a vychutnávať si materstvo. Fanúšikovia uznali, že jej rozhodnutie je správne. "Ženské telo je také neuveriteľné. Každý potrebuje vidieť a vedieť, že to trvá nejaký čas, kým sa zotaví. Návrat do normálu nemôže byť rýchly, veď trvalo deväť mesiacov, kým v tele narástol malý človek," okomentovali príspevok viaceré ženy.