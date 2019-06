Dievčina sa nevyspala s mladíkom, ktorý ju pozval na drink: Na druhý deň jej poslal šokujúcu SMS

Chloe zašla nedávno s kamarátkami do baru v anglickom meste Hull. Istý mladík ju tam pozval na drink a keďže nieje zadaná, neodmietla. Celý večer sa rozprávali, potom každý išiel domov. Na druhý deň chlapík menom Danny Matthewsovej napísal správu. Človek by čakal, že jej poďakuje za pekne strávený večer, prípadne ju pozve na rande, no stalo sa niečo oveľa horšie.

Zdroj: Facebook/Chloe Jessica

Najprv si overil, že je to naozaj ona, od ktorej si pýtal telefónne číslo a potom si od nej vypýtal peniaze. "Mohla by si mi poslať peniaze na účet za drinky, ktoré som ti včera kúpil, keďže sme spolu nespali, takže to vlastne nestálo za to."

Študentka zdravotníctva zostala skutočne šokovaná. O tomto nepríjemnom incidente prehovorila na Twitteri, kde užívatelia vo veľkom komentovali jej príspevok. "To musí byť vtip. Toto je bod, do ktorého dospela spoločnosť?" uvažuje nahlas jeden u užívateľov. Chloe je tak znechutená, že sa rozhodla rezignovať na nočné večierky.