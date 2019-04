Žena (36) sa vyspala s dvomi mužmi zo zoznamky: Zanechalo to celoživotné následky

Po pár týždňoch používania Tinderu si Austrálčanka, ktorá sa so svojím príbehom podelila na stránke Kidspot.com.au, začala písať s Jeffom. Stretli sa a zažili perfektné rande. Dali si pusu na dobrú noc a rozlúčili sa. Na druhý deň sa jej neozval, preto sa žena opäť prihlásila na zoznamku Tinder a svojho princa hľadala ďalej. Napísala mužovi menom Darryl, s ktorým si dohodla schôdzku v miestnej kaviarni. Pomyslela si, že by z neho bol skvelý otec. Ozval sa jej len niekoľko hodín po rande. No o niečo neskôr sa ozval aj Jeff, ktorý sa ospravedlnil za neskorú správu, pretože mal toho v práci veľa.

Zdroj: Getty Images

Aby si žena vybrala toho pravého, v priebehu týždňa si s oboma nápadníkmi dohodla niekoľko stretnutí, počas ktorých s nimi mala sex. Zaujímalo ju, čo od vzťahu očakávajú a či chcú mať deti. Nanešťastie, obaja priznali, že deti nechcú. Napokon svoj románik s oboma mužmi ukončila a dokonca si vymazala účt na Tinderi.

O mesiac neskôr zistila, že je tehotná. Otcom je buď Jeff alebo Darryl. Ani jednému z nich o chlapčekovi, ktorý sa jej medzičasom narodil. Svojej rodine tvrdí, že navštívila spermobanku. "Som taká šťastná, cítim sa ako tá najšťastnejšia osoba na svete," vyhlásila po tom, ako priviedla na svet syna Joshuu. V konečnom dôsledku má teda to, čo najviac chcela.