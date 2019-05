Dôchodca (81) idúci do Ríma veril navigácii: Môžete hádať, kde skončil

Osemdesiatjedenročný muž skončil v Nemecku po tom, ako zadal zlú adresu do GPS navigácie. Pôvodne chcel navštíviť pápeža v Ríme, no namiesto toho musel absolvovať dvojhodinovú obchádzku. Svoju chybu si uvedomil v momente, keď nevidel žiadnu z talianskych pamiatok.

Luigi Rimonti je pôvodom z Talianska, no v súčasnosti žije v anglickom Newcastli. Pred pár dňami sa rozhodl navštíviť svoju rodnú krajinu, chcel sa ísť pozrieť do Vatikánu. Do navigácie však zadal "Rom", ktorý je súčasťou malej vidieckej komunity v západnom Nemecku. Navigačný systém trval na tom, že muž je už na mieste. Ten však nevidel žiadnu z typických rímskych pamiatok, ktoré v meste očakával.

Zdroj: SITA

Aby toho nebolo málo, pred vystúpením z auta nezatiahol ručnú brzdu na svojom jaguari. Auto sa rozbehlo dole cestou a narazilo do cedule s názvom obce. Luigi sa pokúsil cúvajúce auto zastaviť, no zasiahli ho zadné dvere a on skončil v nemocnici. Žiadne vážnejšie zranenia ale neutrpel. Na miesto prišla polícia. "Muž bol na svojej púti. Bol na ceste do Ríma, kde dúfal, že uvidí pápeža," informovala policajná hovorkyňa Monika Truetlerová.

Dôchodcu ani tento incident neodradil od cesty do Ríma. Počkal, kým mu opravia auto a následne pokračoval v ceste do "večného mesta", kde dorazil s niekoľkohodinovým oneskorením v porovnaní s pôvodným plánom.