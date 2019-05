Žena sa už roky naťahuje s developerom: Zle jej postavil byt, zistila to kurióznym spôsobom

Rachel sa zo svojho nového bytu, ktorý si kúpila v meste Gateshead, netešila príliš dlho. Keď totiž dala prvýkrát prať, vyzeralo to u nej doma ako počas zemetrasenia, praskali jej dlaždice a v odkvapkávači vedľa drezu naskakoval riad. "Keď som začala prať, vedeli to všetci susedia. Nedalo sa to nepočuť a necítiť. Vibroval kvôli tomu celý dom," hovorí Angličanka.

Spojila sa preto so spoločnosťou Miller Homes, ktorá byty postavila a chcela, aby s tým niečo urobili. Po niekoľkých upozorneniach jej povedali, že má zlú práčku. Lenže Cleaverová má odvtedy už tretiu a problémy stále pretrvávajú. Je teda jasné, že problém je niekde inde. Žena sa preto obrátila na stavebný úrad, aby na miesto poslal inšpekciu. Tá potvrdila, že pri kladení dlažby nebol použitý správny materiál. Nedostatky boli odhalené aj v postupe, akým bol jej byt pristavený k budove. "Dlažbou v kuchyni sa to zďaleka nekončí. Keď prší, zatekajú mi okná," sťažuje sa majiteľka nehnuteľnosti.

Ak by aj chcela byt predať, nikto ho v takomto stave nekúpi. Developer síce prisľúbil nápravu, ale termín začatia opravných prác stále nie je známy. Aj po dvoch rokoch, kedy sa problémy prvýkrát objavili, tak nemá Rachel pokoj. "Určite sa budem musieť vysťahovať, ale nemôžem si nič hľadať a ani objednať, lebo stále neviem, čo a kedy sa bude u mňa doma diať," povedala nešťastnica. Po medializovaní neutešenej situácie hovorca firmy Miller Homes prisľúbil, že sa budú týmto prípadom zaoberať čo najskôr. V krátkom čase vraj dodajú Cleaverovej harmonogram prác, ktoré by mali vyriešiť jej problém.