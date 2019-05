FOTO Dievčina (22) si objednala plavky z internetu: V spa v nich zažila šok, už nikdy viac!

LONDÝN - Dievčina si objednala na internete drahé plavky a hneď si ich aj zobrala so sebou na dovolenku. Bola ale nemilo prekvapená, keď jej po nich na tele ostali fľaky. Nevšimla si totiž jeden podstatný detail uvedený v popise tovaru. Keby to vedela, nikdy by si ich nekúpila.

Alisha si kúpila modré bikini so zlatou aplikáciou na stránke Pretty Little Thing. Potešila sa, keď dorazili a vzala ich so sebou do spa, kam sa chystala. Po chvíli, ako ich ale mala oblečené, si všimla, že na tele má modré škvrny. Vrátila sa preto na izbu a plavky namočila do vody. Keď videla, koľko farby pustili, bola zhrozená. "Vyzerala som ako šmolko, voda bola od plaviek úplne modrá a navyše to strašne smrdelo," napísala 22-ročná dievčina.

Be cautious when buying SWIMwear from @OfficialPLT this summer because it’s only for “poolside posing” and they’ll still charge you £60 a set, absolutely laughable pic.twitter.com/yHUT9WEvYu — Alisha (@Princrastinate) 16. mája 2019

Bikini pritom neboli vôbec lacné, zaplatila za ne 60 libier, čo je v prepočte približne 68 eur. Alisha ich reklamovala a dostalo sa jej prekvapivej odpovede. Vraj si nevšimla malý, ale zato o to dôlezitejší detail v popise plaviek - že v nich nemôžete plávať. "Určené len pre pózovanie pri bazéne," píše sa doslova na stránke predajcu.

Alisha si vďaka tejto skúsenosti uvedomila, aké nekvalitné výrobky sa bežne predávajú. Vraj jej to otvorilo oči a už nikdy si zo stránky Pretty Little Thing nič nekúpi. Predajca sa jej neskôr ospravedlnil a vrátil peniaze.