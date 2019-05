Párik zamieril na exotickú pláž: Zostal v šoku, namiesto očarujúcej krásy našiel horor na FOTO

JAKARTA - Nemka Maria Fe a Austrálčan Jack Snow, ktorí tvoria pár a spolu cestujú po svete, neverili vlastným očiam, keď sa po roku vrátili na obľúbenú pláž v Indonézii. Krásny ružový piesok na Pink Beach v Národnom parku Komodo našli totiž zaplavený plastovým odpadom. Záber predtým a potom poukazuje na to, že ľudia svojou činnosťou dokážu naozaj zničiť aj tie najväčšie prírodné unikáty.

„Tieto dve fotografie boli urobené presne na rovnakom mieste po roku,“ vysvetlila dvojica na svojom instagramovom účte. „Dokonca aj tie najodľahlejšie a nedotknuté krásy sveta, ako je Pink Beach na ostrovoch Komodo, sa topia v plastoch."

„Nikdy sme si nepredstavovali, že po návrate na našu najobľúbenejšiu pláž na svete nájdeme takú strašnú scénu. Naozaj nám zlomilo srdce vidieť to množstvo odpadu, ktorý vyplavilo na túto kedysi krásnu pláž," posťažovali sa cestovatelia.

Párik upozornil na to, že toto by mohla byť budúcnosť aj iných pláží, ak ľudia budú aj naďalej odhadzovať plasty v takom množstve ako doteraz. „Ak nebudeme teraz konať, stane sa to bežnou vecou. Naše pláže, naše oceány a náš svet budú pokryté plastmi," varuje dvojica.

Pár, ktorý je spolu zasnúbený, vyzýva aj ostatných instagramových influencerov a fotografov, aby snímky neretušovali, pretože tým zakrývajú iba skutočný rozsah problému.

Romantická a výstižne nazvaná Pink Beach je jednou z mála ružových pláží našej planéty. Výnimočná je svojou farbou, ktorú získava zmiešaním minerálnych fragmentov mikroskopických živočíchov foraminifera, ktoré žijú na koralových útesoch, s bielym pieskom.