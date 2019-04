Natalie (23) pri pozeraní TV prasklo v krku: Hrozivý verdikt lekárov, pozor na to!

Zdravotníčka Natalie si po večeri strávenom vonku zapla film. Vyzeralo to ako obyčajný večer, až do momentu, kým si neponaťahovala krk. Poriadne jej v ňom totiž zapraskalo. Keďže sa jej to ale stáva pomerne často, príliš sa tým nezaoberala. Po chvíli spánku sa zobudila, lebo chcela ísť na záchod. Vstala a kolísavým krokom sa pokúšala vykročiť. Lenže vôbec nedokázala pohnúť ľavou nohou a spadla na zem.

Kunicikiovej kamarát si myslel, že je opitá, ale mladá žena už tušila, že príčinou je niečo vážnejšie. Najprv sa zľakla, že ju niekto v bare zdrogoval, a preto privolala záchranku. "Povedala som im, že som záchranárka a viem, že niečo nie je v poriadku," hovorí Natalie. Krvný tlak aj srdcovú frekvenciu mala veľmi vysokú. Záchranári následne urobili test - pacientka sa musela chytiť svojho nosa a potom záchranárovho prsta. Jej ruka išla nesprávnym smerom, previezli ju preto ihneď do nemocnice. Tam lekári zistili, že dievčina prekonala mŕtvicu a bude musieť podstúpiť okamžitú peráciu. Chirurgovia dokázali napraviť prasknutú tepnu, no nemohli odstrániť krvnú zrazeninu v mozgu.

Práve natiahnutie krku spôsobilo prasknutie vertebrálnej artérie. Natalie nefajčí, nepije, mŕtvica nie je v jej rodine obvyklá. Lekári nedokážu presne odhadnúť, kedy sa úplne uzdraví. Znova dokáže hýbať ľavou nohou a chodiť, no nie viac ako päť minút. Kunicikiovú prekvapil najmä fakt, že sama neodhalila, že mala mŕtvicu, hoci má zdravotné vzdelanie.