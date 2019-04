Žena (32) mala na vaječníkoch cystu: Ale to, čo lekári našli vo vnútri, ich naozaj ohromilo

Tridsaťdvaročná žena skončila v nemocnici v americkom štáte Michigan s bolesťami žalúdka. Predbežné vyšetrenie odhalilo možný absces hrubého čreva. Ďalšie testy ale ukázali, že jej ľavý vaječník sa zväčšil na viac než dvojnásobok svojej pôvodnej veľkosti. Vaječník bol pevne prilepený k panvovej stene a hrubému črevu, musel byť preto chirurgicky "odlúpnutý". Vedľa vaječníka lekári našli veľkú cystu zvanú dermoid, ktorú opísali ako "veľmi zapáchajúcu a podozrivú zo superinfekcie".

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Dermoidné cysty sa vyvíjajú z reprodukčných buniek vo vnútri vaječníkov, ktoré sa môžu diferencovať na všetky druhy tkanív. Príležitostne rastú do kože, vlasov alebo dokonca zubov, čo často vedie k infekciám. Vyžadovaná je antibiotická liečba alebo chirurgické odstránenie.

Aj keď to môže znieť trochu nepríjemne, nejde o nič nezvyčajné. To sa však nedá tvrdiť o rastlinnej hmote, ktorá sa záhadne dostala do cysty spomínanej pacientky. Kúsok zeleniny pravdepodobne unikol cez dieru v jej čreve a neskôr sa spontánne usadila vo vaječníkoch. Žena nezaznamenala nijaké vážne príznaky, o deväť dní neskôr ju lekári prepustili z nemocnice. "Tieto prípadové štúdie by mali zmeniť spôsob, akým lekári pristupujú k cystám vaječníkov. Naznačujú, že infekcia môže pochádzať skôr z gastrointestinálneho traktu než z genitálneho," skonštatovali odborníci.