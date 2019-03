Školáčku z Ruska (†14) zabila vec, ktorú robia mnohí z nás: Rovnaká chyba vás môže stáť život

ČEBOSKARY - Iba štrnásťročnú školáčku z Ruska usmrtil elektrický prúd po tom, ako jej skĺzol do vane mobil, ktorý mala napojený na nabíjačke. Odborníci v tejto súvislosti opakovane vyzývajú na väčšiu opatrnosť a poukazujú na nárast podobných prípadov.

Mladučká Ruska Julia Vysockaja prišla o život úplne zbytočne. Keď sa kúpala vo vani, spadol jej tam mobil, ktorý práve nabíjala. Jej rodičia síce okamžite privolali záchranárov, ale tí už iba skonštatovali, že ich dcéra je mŕtva. "Relaxácia v kúpeľni s pripojeným mobilným telefónom na nabíjačku je to isté, ako hrať ruskú ruletu. Ak by mobil nebol pripojený na 220 voltov, nič by sa nestalo," uviedol inžinier Andrej Stanovskij.

Upozornenia odborníkov sú na mieste, pretože zďaleka nejde o prvý takýto prípad. Iba pätnásťročná Irina Rybniková zomrela, keď v kúpeľni používala mobil pripojený na nabíjačke a podobne skončila aj o tri roky mladšia Xenia P. "Voda je vynikajúci vodič, smrť týchto dievčat nastala okamžite," skonštatoval vedúci rádioelektronického oddelenia Irkutskej štátnej univerzity Jurij Agrafonov.