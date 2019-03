Mladík si myslel, že má len obyčajnú chrípku: Pozor na tieto zlovestné príznaky, takmer zomrel!

NEW YORK - Ed Covert z New Yorku si myslel, že ho zastihla obyčajná chrípka spôsobená vírusom. Zaznamenal tiež zvláštne pocity na hrudníku. Napokon sa dozvedel, že utrpel sériu infarktov. Jeho symptómy rozpoznala dlhoročná kamarátka, ktorá pracuje ako zdravotná sestra. Za jeho stav pravdepodobne mohlo nadmerné fajčenie cigariet.

Poznáte ten pocit, keď sa cítite pod psa, ležíte v posteli a priedušky aj nosné dutiny sú plné hlienu? Na prvý pohľad to znie ako bežná chrípka, nie však v prípade Eda. On svoju chorobu považoval za obyčajnú vírusovú nákazu. "Môj hrudník bol ťažký. Veľa som kašľal, snažil som sa zbaviť sa toho plného pocitu v hrudníku," opísal svoje ťažkosti pre časopis Reader's Digest.

Covert preto poprosil svoju dlhoročnú kamarátku a zároveň zdravotnú sestru o nejaké lieky na chrípku. Tá ale zistila, že jeho príznaky signalizujú oveľa vážnejší stav. Odporučila mu preto ísť do nemocnice. Tam lekári zistili, že utrpel sériu dvoch mimoriadne silných infarktov a každú chvíľu sa mal objaviť tretí. Ed potreboval radikálne zmeniť svoj životný štýl. Bol ťažkým fajčiarom, pracoval na čiastočný úväzok ako farmár, čo si vyžadovalo časté dvíhanie ťažkých predmetov. Kvôli zdravotným problémom bol nútený opustiť túto prácu.

Mal veľké šťastie, že sa do nemocnice dostavil včas. Jeho príbeh však poukazuje na to, aké dôležité je vedieť rozpoznať príznaky infarktu, ktoré sú mnohokrát takmer neviditeľné. Infarkty môžu byť náhle a intenzívne, i keď väčšina sa objaví pomaly a s miernou bolesťou. Môžu sa objaviť závraty, dýchavičnosť či studený pot. Najznámejším a najjednoznačnejším príznakom je pocit napätia alebo bolesť v hrudníku alebo ľavej ruke, ktorá sa môže rozšíriť do pravej ruky, krku, čeľuste alebo chrbta. Symptómy sa však líšia v závislosti od jednotlivca a tiež pohlava. Nedávno publikovaný výskum dokázal, že ženy pri príznakoch infarktu čakajú o 37 minút dlhšie ako muži, než vyhľadajú lekársku pomoc. Dokonca ani lekár mužského pohlavia niekedy nedokáže okamžite určiť, či má žena infarkt alebo nie. Hoci to neznamená, že by ste sa mali vystrašiť pri každom kašli či bolesti hlavy, je to určite veľké upozornenie. Radšej vyhľadať lekársku pomoc predčasne než neskoro.