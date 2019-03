Aj písanie sa dá naučiť: Toto sú tie najlepšie tipy, vďaka ktorým napíšeš akúkoľvek prácu

BRATISLAVA - Niekto má písanie v krvi. Slová z neho nelezú ako z chlpatej deky a tak tento šťastlivec nemá problém poradiť si s akoukoľvek témou. Ak si však nedostal do vienka básnické črevo, nemusíš vešať hlavu. Môžeš sa vycibriť v písaní. Možno z teba nebude druhý Hviezdoslav, ale ak to trošku natrénuješ, písanie eseje či seminárnej práce ti viac nebude robiť problém. Toto je 5+ tipov, ktoré ťa doslova nakopnú. A ak by ťa písanie bavilo, môžeš sa ozvať aj nám do Hashtagu.