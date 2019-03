Najsprostejšie hlášky na Tinderi, ktorými chceli chlapi zbaliť baby: Mám dlhý jazyk, garantujem ti...

BRATISLAVA - Online zoznamky úplne zmenili spôsob, akým si hľadáme partnera v 21. storočí. Niektorí ľudia sú v tom lepší, iní zas horší. A práve tej druhej kategórie sa týkajú nasledujúce riadky. Prinášame vám výber tých najhorších baliacich hlášok, ktorými chcel on či ona uloviť lásku, prípadne sex.

Hľadať si partnera na internete je už v súčasnosti bežným štandardom. Niektorým sa v tomto smere darí viac, iným naopak menej. Na každého človeka zaberá niečo iné; jedného oslovíte vtedy, keď sa zaujímate o jeho koníčky, ďalší si zas myslia, že je v poriadku, keď idete rovno "na vec". Tindernightmares je stránka na Instagrame, ktorá zbiera tie najhoršie, najčudnejšie či najoplzlejšie správy, ktoré kedy dostali užívatelia aplikácie Tinder pri zoznamovaní sa.

"Môj pes sa snaží sexovať s mojím telefónom po tom, čo zbadal tvoju fotku na zoznamke. Myslíš, že by si mohla prísť ku mne? Inak neprestane."

"Píšem sťažnosť na stránku Trip Advisor za to, že ťa nezaradila medzi najlepšie miesta, z ktorých sa dá jesť."

"Práve som sa dozvedel, že ma moja priateľka pred pár dňami podviedla. Chceš mi pomôcť vyrovnať skóre?"

"Na stupnici od jeden do desať si deviatka a ja som ten jeden bod, ktorý ti chýba ku dokonalosti."

"Chceš sex?" "Áno, ale nie s tebou."

"Mám dlhý jazyk, hotelovú izbu a garantujem ti, že ťa urobím za menej než päť minút. A ak nie, dám ti 50 dolárov."

"Ahoj kráska. Mám nejaké fotky, na ktorých som skoro nahý. Chceš ich vidieť?" "Ja mám zas fotky, na ktorých rodím. Ukážem ti ich?"

"Si obdivuhodnejšia ako chlpy na riti žaby."

"Preboha, do medzery medzi tvojimi zubami by sa zmestil môj penis." "Hej, vyzeráš na to."

"Vopred sa ospravedlňujem za moju otázku, ale je divné, keď mám hrubého vtáka? Nie je hrubý a krátky, je aj dlhý, ale zároveň veľmi hrubý." "Práve kvôli takýmto správam som si chcela vymazať konto."

"Moja chyba. Myslel som si, že toto je automat, lebo vyzeráš ako na zahryznutie."

"Musím ti niečo povedať. Ešte nikdy som to nepovedal nikomu cudziemu, ale nemôžem si pomôcť, keďže si taká nádherná. Rád jem vlasy. Je to asi jediná vec na svete, z ktorej mám potešenie. Ty máš prekrásne vlasy, dáš mi z nich ochutnať?"

"Chceš vedieť, čo je ešte hladké? Môj penis. Okrem toho je aj malý, takže ti určite neublíži."