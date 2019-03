FOTO Vodička vyparkovala, zostala po nej erotická pamiatka: Ľudia sú pobúrení, zaplať pokutu!

Problémy s parkovaním väčšinou súvisia s hádkou o miesto alebo nepríjemným doťahovaním s mestskými policajtmi. Prípad, ktorý na sieti Reddit opísala Kathryn z amerického štátu Tennessee, je ale oveľa kurióznejší. Krátko po tom, ako odišla so svojím manželom z parkoviska, ju totiž začali bombardovať členovia asociácie Homeowners s fotografiou parkovacieho miesta, na ktorom stála ich honda. "Sťažovali sa, že po odchode z miesta zostal na asfalte obrázok pripomínajúci penis. A naozaj to tak aj bolo, lenže my za to predsa nemôžeme. Sneh napadal tak, že pod autom vytvoril práve takýto obraz," vysvetľuje Kathryn.

Zdroj: imgur

Pobúrení členovia asociácie sa dokonca vyhrážali pokutou vo výške sto dolárov, keď "závadu" okamžite neodstránia. Majiteľka auta trvala na tom, že to nebola ich chyba a nič neurobili schválne. Po krátkej emailovej prestrelke to nakoniec sťažovatelia vzdali, upustili od pokuty a vodička tak nemusela nič platiť.