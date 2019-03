V krematóriu spopolnili mŕtvolu, no toto nečakali: Telo ukrývalo nebezpečnú hrozbu

ARIZONA - V časopise American Medical Association sa objavili výsledky štúdie zameranej na meranie rádioaktivity v krematóriu v Arizone. K zisťovaniu týchto hodnôt došlo po spopolnení muža, ktorý krátko pred svojím úmrtím podstúpil rádionuklidovú liečbu. Kremácia jeho tela následne uvoľnila do okolia rádioaktivitu. Odborníci preto trvajú na zopakovaní podobných výskumov.

V jednom z krematórií v americkom štáte Arizona prebehol test merania rádioaktivity po tom, ako bol v jeho priestoroch spopolnený šesťdesiatdeväťročný muž. Ten krátko pred smrťou absolvoval rádionuklidovú liečbu rakoviny pankreasu. Geigerov-Müllerov detektor ionizačného žiarenia tesne po kremácii potvrdil príznaky radiačnej kontaminácie na zariadeniach ako rúra, vákuum a drvič na kosti, a to v množstve od 5000 do 25 000 počtov za minútu, čo je veľmi malé množstvo.

"Neboli sme upovedomení o tom, že nebohý pôjde na kremáciu," vysvetľuje jeho bývalý ošetrujúci lekár Nathan Yu. Súčasná miestna legislatíva nemá žiadne platné predpisy, na základe ktorých by boli nemocnice povinné oznamovať krematóriám možnú radiačnú expozíciu šíriacu sa z bývalých pacientov, ktorí absolvovali procedúry v oblasti nukleárnej medicíny.

Meranie rádioaktivity analýzou moču zamestnanca krematória zároveň nepotvrdilo prítomnosť lutécia, ale ďalšieho rádioaktívneho kovu - technécia. "Tento operátor nikdy nepodstúpil liečbu rádioaktívnym žiarením, takže hodnoty sa u neho pravdepodobne zvýšili počas kremácie. Ide však len o malé navýšenie," vysvetlil spoluautor štúdie Kevin Nelson.

Zdroj: Getty Images

Doktor Yu aj tak apeluje na potrebu opakovania podobných štúdií. Hoci nešlo v tomto prípade o alarmujúce hodnoty, stále nevieme, ako by dopadli testy po spopolnení zosnulých, ktorí boli liečení inými metódami. To isté tvrdia aj autori arizonského výskumu a pripúšťajú, že aj keď išlo iba o jednu prípadovú štúdiu, potreba ďalšieho testovania je nevyhnutná. Nové výsledky by potom mohli ovplyvniť bezpečnostné predpisy pre zamestnancov krematórií.