Pasažierka vypleštila oči, keď chlap v lietadle urobil TOTO: A to mala pred sebou 10-hodinový let!

Keď máte pred sebou dlhý let, snažíte sa vytvoriť si čo najväčšie pohodlie. No jeden z pasažierov sa počas transatlantického letu uvoľnil hádam až príliš. Krátko po nástupe na palubu sa totiž vyzliekol až do trenírok a takýto polonahý si sadol na sedadlo. Cestujúca Lizzie Thompsonová sledovala neznámeho chlapíka cez uličku. Upovedomila letušky spoločnosti Air France, no tie len mykli plecom a incident viac neriešili.

The man in the seat across from me has taken HIS PANTS OFF for the flight and is just in his boxers. Flight attendants seem unconcerned. This is going to be a long flight @AirFranceFR #CDG to #LAX pic.twitter.com/Z0EfktDwpD — Lizzie Thompson (@Lizzie_Thompson) 18. februára 2019

Bizarný cestovateľský zážitok sa ani týmto ale ani zďaleka nekončil. Mužovi sa neskôr podarilo ukradnúť štyri mini fľaše vína z jedálenského vozíka, ktoré do seba nalial v pomerne krátkom čase. Napokon mu na palube lietadla predsa len bolo chladno, tak si obliekol zimný kabát. Nie však nohavice.

Just landed. 2 hours in he stood up and took 4 mini bottles of wine from the cart. Then he fell asleep. Then 6 hours in he got cold so PUT ON HIS PUFFY JACKET pic.twitter.com/wNFq9L2bkH — Lizzie Thompson (@Lizzie_Thompson) 18. februára 2019

Ľudia, ktorí o incidente čítali na sociálnych sieťach, boli rovnako zúfalí ako pasažierka lietadla. Spoločnosť Air France sa doposiaľ k incidentu nevyjadrila.