FOTO Profesor v podkroví objavil svoj starý počítač: Zapol ho a nemohol uveriť vlastným očiam

John Pfaff nedávno v podkroví rodičovského domu objavil svoj starý počítač Apple II. Dokonca zistil, že stále funguje! "Musí mať najmenej tridsať rokov. Mám znova desať," napísal na svojom účte na Twitteri. Keď počítač zapol a vložil doň starú disketu, na obrazovke svietila možnosť pokračovať v uloženej hre s názvom "Adventureland" založenej na textových príkazoch určenej pre mikropočítače. Vyšla v roku 1978 a za jej vznikom stojí komiksový autor Scott Adams.

Oh.

My.

God.



An Apple IIe. Sat in my parents’ attic for years. Decades.



And it works.



Put in an old game disk. Asks if I want to restore a saved game.



And finds one!



It must be 30 years old.



I’m 10 years old again. pic.twitter.com/zL7wWxOo36 — John Pfaff (@JohnFPfaff) 17. februára 2019

Okrem hry boli v počítači uložené aj kópie Johnových stredoškolských úloh či list od otca, ktorý mu poslal v roku 1986. Vtedy mal jedenáť rokov a bol v letnom tábore. "Môj otec zomrel presne rok po tom. Je úžasné dostať sa k niečomu tak obyčajnému, no od neho," prezradil Pfaff. Zastaralý počítač ukázal svojim deťom, ktoré vyrastali na generácii iPhonov. Ich reakcia bola očakávaná. "Najstarší, ktorý má deväť rokov, sa v úžase spýtal, či je to naozaj počítač a potom ukázal na diskety s otázkou, čo to je. Mladšie dvojičky sa len smiali na tom, aké to bolo celé hlúpe," smeje sa John.

Also, in the days before the Cloud, kids, you had to make sure you backed up your backups, bc those floppies could betray you.



My dad wrote a computer financial modeling textbook. He... wasn’t joking abt backups.



Not sure why he went w the fancy Roman numerals tho (w “6” too!). pic.twitter.com/YFQmy97GyN — John Pfaff (@JohnFPfaff) 17. februára 2019

Apple IIe bol tretím modelom tejto série a predávať sa začal v roku 1983. Bol charakteristický používaním veľkých a malých písmen a plne funkčnými klávesmi Shift a Caps Lock. Všetky modely tejto série sa prestali vyrábať v roku 1993.