BRATISLAVA - Album Alive In New Light vyšiel už pred rokom a excentrický Chris Corner so svojím projektom IAMX ho doteraz stihol predstaviť väčšine Európy, v USA aj v Mexiku. Pri minuloročnom turné po Európe sa Bratislave vyhol, a tak sme sa o jeho "mentálnom znovuzrodení" mohli naživo presvedčiť až teraz, 10. februára v zaplnenom bratislavskom Ateliéri Babylon. Čakať sa oplatilo.