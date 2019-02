Jediná FOTO z letiska dojala celý svet: Zvedavosť dievčatka (1) strojcom krásneho príbehu

Kevin Armentrout odfotografoval svoju šestnásťmesačnú dcéru Carter Jean na letisku v družnom rozhovore s ďalším cestujúcim a neskôr to zverejnil na Facebooku so silným a úprimným odkazom. "Včera večer, keď sme čakali na náš let, naša dcérka zas prejavila svoju zvedavosť a každého zdravila. Oslovila aj muža, ktorý jej ponúkol miesto a ona sa vedľa neho pohodlne usadila. Ukázal jej svoj tablet, učil ju kresliť, pozerali spolu rozprávky. Ona mu zasa ponúkla svoje občerstvenie. V takejto dobrej nálade spolu vydržali 45 minút," okomentoval záber otec.

Keď ich Kevin pozoroval, zabudol som na rozdiel medzi pohlaviami, rasami, náboženstvami a generáciami. "Uvedomil som si, že toto je svet, ktorý pre ňu chcem. V krajine, ktorá je tak hlboko rozdelená vierou, si želám, aby sa jej život naplnil takýmito momentmi. Nie liberálnymi, konzervatívnymi, demokratickými, socialistickými alebo kapitalistickými, ale iba čisto ľudskými," doplnil otec.

Zdroj: Facebook/Kevin Armentrout

Dotyčným mužom afroamerického pôvodu je Joseph Wright z Oklahomy. Priznal, že Carter Jean bola veľmi milá, preto jej ponúkol sedadlo vedľa seba. Vôbec mu vraj neprekážalo, že mu kradne čas a trpezlivo a ochotne sa jej venoval. Užívatelia ho teraz za to priam milujú.

Objavili sa však aj názory, ktoré Kevinovi vytýkajú, že až príliš poukazuje na rasu. "Mali by sme o rasovom probléme viac komunikovať. Keď o ňom nehovoríme, neznamená to, že tu nie je. To sa iba my tvárime, že neexistuje," obhajuje sa Kevin.