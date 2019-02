Facebook konečne spúšťa službu, o ktorú ho užívatelia prosili už roky

MENLO PARK - Facebook ponúka po dlhých rokoch svojim užívateľom službu, ktorou doteraz disponoval iba zakladateľ tejto sociálnej siete Mark Zuckerberg. Užívatelia aplikácie Messenger tak budú mať po novom možnosť odstraňovať odoslané správy v schránke príjemcu. Ak to však budú chcieť využiť, musia to stihnúť urobiť v istom časovom limite.

Vďaka stránke TechCrunch prenikla na verejnosť minulý rok správa, že zakladateľ najväčšej sociálnej siete Facebook Mark Zuckerberg už dávno využíval možnosť odstraňovania správ v aplikácii Messenger. Bežný užívateľ mohol správu vymazať výberom možnosti "Odstrániť". V skutočnosti však správa zostala aj naďalej v schránke príjemcu a nevidel ju iba odosielateľ. Takže ak ste niečo niekomu poslali omylom a potom vymazali, nemali ste dôvod na radosť, lebo išlo o funkciu "Odstránenie pre vás".

Zdroj: SITA/AP

Po novom sa však táto služba rozrástla aj o možnosť odstrániť vami odoslanú správu z doručenej pošty príjemcu alebo skupinového rozhovoru. Je tu však jeden háčik - ak chcete správu odstrániť, musíte to stihnúť do desiatich minút od jej odoslania. Ak teda cez Messenger niečo pošlete a zistíte, že ste to odoslali omylom, prípadne ste urobili nejakú chybu, ktorú chcete opraviť, mali by ste to stihnúť v tomto limite.

"Musíme sa presvedčiť o tom, že nebudeme otvárať priestor pre zneužívanie správ a údajov," vyjadril sa šéf aplikácie Messenger Stan Chudnovsky. Nová funkcia by mala byť dostupná pre operačný systém Android a iOS.