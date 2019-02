BRATISLAVA - Novozélandský filmár Peter Jackson bude režírovať nový dokument o legendárnej britskej kapele The Beatles. Režisér v snímke použije zábery z 55 hodín doteraz nezverejneného videozáznamu nakrúteného v roku 1969 počas nahrávania posledného štúdiového albumu formácie Let It Be (1970).