Z odpadkového koša sa šírili čudné zvuky: Mladík ani vo sne nečakal, čo v ňom nájde

HULL - Po troch dňoch šušťavých zvukov šíriacich sa z odpadkového koša sa dvadsaťdeväťročný počítačový inžinier rozhodol zakročiť. No ani vo sne nečakal, že nájde obrovskú krysu obľubujúcu jeho sladké zemiaky. Priznal, že z obrovského potkana mal dokonca nočné mory.

Jacob Cummings našiel odpadky rozhádzané po celej kuchyni, zo sladkých zemiakov boli dokonca odhryznuté veľké kusy. Rovnako nahryznuté bolo aj ovocie v miske. Na druhý deň sa mu zdalo, že v izbe videl potkana. V dome preto umiestnil niekoľko pascí na tieto hlodavce. Keď sa minulý piatok vrátil do svojho domu v anglickom Hulle, našiel v koši na bielizeň mŕtveho potkana. "Napadlo mi, že by to mohla byť aj veľká veverička alebo jazvec," prezradil mladík.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Vôbec si vraj nemyslel, že tak veľmi zničiť bataty mohol práve potkan. Jacob predpokladá, že hlodavec prevrátil kôš svojou vlastnou váhou. Kôš potom vyniesol von a práve vtedy sa zrejme potkan dostal dovnútra.

"Nedával som prať, pretože som nemal veľa špinavej bielizne. V piatok som prišiel domov a chystal som na to, keď vtom som našiel veľkého potkana skrúteného v koši na bielizeň. Zle som kvôli tomu spával, nie je to vtipné," dodal Cummings.