FOTO Mladík (20) si v kaviarni objednal obľúbené vajíčka: Za takúto obludnosť som nemal ani platiť!

Thomas Hesketh, ktorý sa rozhodol raňajkovať v kaviarni Tesca, si objednal dve porcie benediktínskych vajíčok a zaplatil za ne päť libier (5,60 eura). Na tanieri však márne hľadal jedlo, ktoré by zodpovedalo tradičnému a dobre známemu receptu. "Na dvoch studených sendvičoch bol skromný plátok šunky. Majonézu vytiahli rovno z chladničky a z tuby ju vytlačili na vajíčka. Videl som to. Celé to vyzeralo nevábne, bolo to bez chuti a veľmi studené," opísal mladík porciu.

Ordered eggs Benedict in your Wigan cafe and received this monstrosity @Tesco pic.twitter.com/bI4oy2lN6B — HeskethThomas (@HeskethThomas) 5. januára 2019

Podľa tradičnej receptúry mal byť použitý anglický mafin obalený hrubými plátkami šunky, obložený pošírovanými vajciami a zaliaty holandskou majonézou. Thomasovo jedlo sa tomu ale nepribližovalo ani zďaleka. Hoci bol nespokojný, nakoniec vajíčka zjedol. Neskôr sa posťažoval na Twitteri, kde jeho fotografiu zasypali komentáre užívateľov. "Myslím si, že Homer Simpson stratil oči a bude žiadať, aby mu ich vrátili," napísal jeden z nich.

Približne takto by malo vyzerať benediktínske vajce Zdroj: Getty Images ​

K sťažnosti dvadsaťročného Brita sa už vyjadrilo aj Tesco. Hovorca sa v mene spoločnosti ospravedlnil a zároveň odporučil, aby sa nespokojní zákazníci v podobných situáciách sťažovali hneď na mieste. "Tešíme sa na ďalšiu návštevu pána Hesketha a budeme mu vďační, keď dá nášmu personálu druhú šancu."