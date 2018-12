Dvojica na VIDEU zažila poriadne zúfalstvo: Keď to zbadala polícia, musela zasiahnuť

Len nedávno zachytila kamera na newyorskom námestí Times Square dvojicu, ktorá sa bezradne nakláňala nad mriežkou vedľa chodníka. Zábery si dali neskôr miestni policajti do súvislosti s príbehom, ktorý na Twitteri zverejnili Angličania John Drennan a Daniella Anthonyová. Opisovali totiž, ako im zásnubný prsteň nešťastne skĺzol do kanála. Policajti sa na miesto išli neskôr pozrieť a vzácny šperk tam skutočne našli. Vďaka sociálnej sieti potom zistili, že pár, ktorý sa trápi nad stratou prsteňa, pochádza z anglického mesta Peterborough.

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW