VIDEO Chlap vo svojej záhrade objavil nechutné monštrum: Hneď som vedel, že to nie je dobré!

Obrovská hromada červov sa objavila v zadnej záhrade bytu v Houstone po záplave dažďa. Videozáznam zachytáva tento strašidelný červivý útvar, ktorý sa podobá na pulzujúci mozog. "Už v sekunde, keď som to zbadal, som vedel, že to nevyzerá dobre," povedal majiteľ bytu. "Podišiel som k tomu bližšie a videl som, ako sa to pohybuje a hmýri. Bola to pulzujúca, amorfná, mrviaca sa hmota červov."

Zdroj: Youtube/Pen News

Niektoré z červov masa absorbovala, iné sa len tak hmýrili po okrajoch útvaru. Muž bol takmer rozhodnutý, že masu zabije. Nakoniec to ale nechal tak. Podľa viacerých užívateľov ide o kolóniu tubifex červov, známych aj ako krvné červy, ktoré sa zväčša vyskytujú v plytkých vodách.

Odpoveď na otázku, ako je možné, že sa toľko červov dostalo na jednu kopu, má Timothy Wood. "V neprítomnosti pôdy dokážu vytvoriť masu. Viditeľné pohyby sú pohyby jedného červa, ktorý stimuluje pohyb ostatných červov. Preto to vyzerá ako jedna veľká svalová kontrakcia," vysvetľuje. Tubifex červy sa v minulosti často používali ako krmivo pre ryby, no napriek tomu môžu byť infikované rôznymi chorobami, predovšetkým pokiaľ sa k človeku dostanú z kanálov.