FOTO Chlapec (6) zvracal, rodičia si mysleli, že je to viróza: Neuveríte, čo mu našli v žalúdku

Šestročný Mikah Arvidson z amerického štátu Utah sa zotavuje už po tretej operácii v dôsledku prehltnutia hračky Fidget Spinner. Tá v sebe obsahuje štrnásť magnetov. Hračka patrila Mikahovmu bratovi. Chlapec si ju vložil do úst, aby ju pred ním schoval.

Incident sa odohral koncom októbra, v čase Halloweenu. Rodičia, Blake a Aubrey, sa čudovali, keď ich syn odmietol ísť zbierať sladkosti. Mysleli si, že dostal črevnú virózu, Mikah totiž o všetkom mlčal. Lenže v priebehu nasledujúcich 24 hodín sa príznaky prejavili naplno, trpel nevoľnosťou, zvracal a bolel ho žalúdok. V detskej nemocnici lekári chlapca zröntgenovali a zistili tak, že v jeho čreve sa nahromadilo množstvo magnetov.

Zdroj: Facebook/Aubrey Hoopiiaina Arvidson

Malého pacienta museli okamžite operovať a cudzie predmety z jeho tela vytiahnuť von. Okrem toho mu odstránili aj apendix. "Lekári nedokázali pochopiť, prečo mu neustupujú horúčky a jeho črevá sa nedokážu uzdraviť. Stále sa topili v žlči a to viedlo k druhej operácii, ktorá mu zachránila život," povedali rodičia.

Zdroj: Facebook/Aubrey Hoopiiaina Arvidson

Minulý utorok Mikah podstúpil tretí zákrok, ktorý ho zbavil infekcie a odstránil nadbytočné tekutiny. Chirurgovia použili metódu otvoreného prístupu k rane pre prípad, že by sa infekcia vrátila späť a bolo by treba rýchlo konať. "Chcem, aby ste mysleli na svoju bezpečnosť. Ak prehltnete magnet, môžete sa cítiť zle a potom musíte prísť do nemocnice. A ak sa tam dostanete, strávite tam veľmi dlhý čas," upozornil Mikah ostatné deti.