FOTO Žena si obliekla práve vypraté nohavice: Trpko to oľutovala, možno príde o nohu

Drobný čierny pavúk spustil v živote Sarah Hoodovej doslova peklo, s ktorým zápasí už celý rok. Všetko sa začalo úplne nevinne, keď si na seba navliekla džínsy, ktoré sa jej sušili vonku. "Ponáhľali sme sa na večeru. Hodila som ich na seba a až keď sme prišli do reštaurácie, pocítila som na nohe nejaké uštipnutie," spomína. Po chvíli si všimla, ako po stole lezie pavúk, ale nič ju nebolelo. Až neskôr večer si všimla, že má na nohe stopy po uštipnutí. Bolo to asi desať maličkých bodiek, ale neriešila to a išla si ľahnúť.

V noci však Sarah začala v nohe pociťovať pálivú bolesť a zvýšila sa jej teplota. Štípance zahnisali, zväčšili sa a zapálili. Na druhý deň sa vybrala k lekárovi. Týmto momentom sa spustil kolotoč zdravotných problémov a opakovaných návštev nemocnice. Lekári žene povedali, že ju pravdepodobne uštipla snovačka jedovatá, známa aj ako čierna vdova, ktorá dokáže v tele spustiť otravu, tzv. latrodektizmus. Prejavuje sa bolesťami, horúčkami, psychickými poruchami, hnačkami a dýchavičnosťou.

Za posledných dvanásť mesiacov sa Hoodovej rana na nohe opakovane zapaľuje, zhoršuje sa jej zdravotný stav, trpí bolesťami a bola trikrát hospitalizovaná. Vždy ju preliečia antibiotikami, ale to iba utlmí zápal, ktorý sa časom aj tak vráti.