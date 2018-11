Žena (29) žaluje svojho bývalého priateľa: Mal ju znetvoriť svojím abnormálnym penisom

Ilustračné foto

HARARE - Dvadsaťdeväťročná Afričanka zo Zimbabwe žaluje svojho bývalého priateľa kvôli veľkosti jeho penisu. Údajne jej roztiahol vagínu do abnormálnej veľkosti, a preto plánuje podstúpiť korekčnú operáciu, ktorá by ju mala vrátiť do pôvodného stavu.