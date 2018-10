Vedecky potvrdené: Muži trávia v kúpeľni viac času ako ženy, šokujúci dôvod, prečo je to tak

LONDÝN - Je všeobecne známe, že nežnejšie pohlavie zvykne tráviť v kúpeľni viac času než to drsnejšie. Najnovší vedecký výskum to ale sčasti vyvrátil. Ženy praktizujú v kúpeľni najmä skrášľovacie procedúry, no muži tam chodia kvôli niečomu úplne inému - až sedem hodín ročne v nej strávia preto, lebo utekajú od reality.

Na vzorke tisíc respondentov z Veľkej Británie bolo zistené, že najčastejšími dôvodmi, prečo sa muži zatvárajú v kúpeľni alebo utekajú na záchod sú tie, že potrebujú mať chvíľu ticha, čas pozrieť si svoj mobilný telefón a vyhnúť sa domácim prácam. Nemálo oteckov, ktorým sa nechce umývať riad, sa zdržuje v kúpeľni či na toalete pridlho aj preto, aby nemuseli odpovedať na zvedavé otázky kladené ich polovičkami a nemuseli počúvať krik svojich detí.

„Všetci občas potrebujeme chvíľu len pre seba, aby sme trocha vypli. Zdá sa, že kúpeľňa je na to ideálne miesto, je to akási svätyňa, kde sa aspoň nachvíľu odrežeme od okolitého sveta,“ povedal to pre britský denník hovorca firmy Pebble Grey, ktorá vyrába kúpeľne.

Až 45-percent opýtaných uviedlo, že nájsť si čas vyhradený len pre seba je veľmi zložité. Štvrtina respondentov sa zas posťažovala, že ich polovičky nedokážu pochopiť, že sú vyťažení a potrebujú aj z času na čas vypnúť. Ďalšia štvrtina pánov priznala, že by nezvládli fungovať, ak by sa im vôbec nedarilo utekať do kúpeľne či na toaletu. Pre zvyšnú tretinu je čas strávený na záchode jeden zo spôsobov, ako byť aspoň na malý moment osamote.

Výskumníci zistili, že v priemere jeden zo štyroch mužov opísali kúpeľňu ako "bezpečné miesto“, pričom 14-percent účastníkov výskumu v nej má uschované aj časopisy, knihy či dokonca jedlo, ktoré si vychutnávajú práve v čase, keď sú úplne sami.

Rovnaký výskum aplikovali aj na 1000 žien. Vysvitlo, že viac než jedna pätina z nich opísala kúpeľňu ako priestor, v ktorom sa ukrývajú, aby mali aspoň chvíľu pokoja.