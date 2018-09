Otec si pozrel VIDEO z dcérkinej izby a zostal vydesený na smrť: Bál som sa tam čo i len vkročiť!

BLYTH - Video, ktoré na sociálnej sieti zverejnil znepokojený otec, zachytáva pohybujúcu sa svetelnú guľu v detskej izbe jeho trinásťmesačnej dcéry. Rodina tvrdí, že po presťahovaní do domu v anglickom meste Blyth sa už udialo viac zvláštnych vecí.

Tridsaťjedenročný Stephen je otcom ročnej Elly. Do jej izby nainštaloval kameru, aby mal pod kontrolou, čo sa tam deje, keď spí. Minulú sobotu si po prezretí záberov všimol niečo veľmi podivné. "Zbadal som, že sa v rohu pohybuje nejaká zvláštna svetelná guľa. Normálne ma zamrazilo a bál som sa tam potom vkročiť," povedal znepokojený rodič.

Zdroj: Youtube/The Hidden Underbelly 2.0

Najskôr si myslel, že je to len nejaký prach. No vzhľadom na to, že v poslednom čase sa v dome diali aj iné nevysvetliteľné veci, je ochotný uveriť tomu, že išlo o ducha. Pred pár týždňami sa napríklad v postieľke Elly záhadne objavila bábika, ktorá tam predtým nebola.

Stephen svoje video ukázal Sammy Rawlinsonovej, ktorá sa zaoberá paranormálnymi javmi. Podľa nej prišiel niekto navštíviť dievčatko z "druhej" strany. "Oni občas chodia, keď sú nejaké narodeniny alebo výročia, aby skontrolovali, či je všetko v poriadku," tvrdí Rawlinsonová. Tá sa domnieva, že by mohlo ísť o duchov ľudí alebo domácich zvierat, ktorí na danom mieste niekedy v minulosti žili.