Morbídne detaily z krematória: Toto sa deje s vaším telom počas kremácie

Nápad manažérky krematória Louise Singerovej možno časť verejnosti odsúdila ako morbídny. Rozhodla sa totiž spoločne so zamestnancami usporiadať deň otvorených dverí v priestoroch, kde končí po smútočnom obrade rakva so zosnulým. "Chceli sme takto odbúrať všetky mýty týkajúce sa kremácie. Ľudia si totiž myslia, že predávame rakvy alebo miešame popol. Takto majú možnosť spoznať našu prácu a tým ich chceme ubezpečiť, že nám môžu dôverovať," vysvetľuje. A kým časť verejnosti vníma takúto iniciatívu ako hrôzostrašnú, mnohí využili možnosť navštíviť priestor za tajomným závesom, za ktorým mizne rakva.

Čo sa teda deje po smútočnom obrade?

Mnohí si myslia, že k spaľovaniu dochádza okamžite, keď sa rakva stratí z dohľadu pozostalých. "Podľa zákona sme povinní spáliť pozostatky do 72 hodín, ale zvyčajne sa snažíme, aby to netrvalo dlhšie ako 24 hodín," hovorí Singerová. Prvým krokom je zabezpečiť, aby nebolo v rakve nič, čo tam nepatrí. Najdôležitejšie je zistiť, či nemá zosnulý kardiostimulátor. Ak by tento drobný prístroj explodoval v dvadsaťtonovej peci, nadvihol by ju do výšky sedem centimetrov.

Zdroj: Getty Images

Kde sú telá spálené a ako dlho to trvá?

Rakva následne putuje do jedného z dvoch prístrojov. Plameň poháňaný plynom vytvorí teplotu od 800 do 1000 stupňov Celzia. Stroj je priam žeravý a keď ho v piatok večer vypnú, do pondelka udrží teplotu 300 stupňov Celzia. Ak tvoria pozostatky iba časť tela, pretože zvyšok bol použitý pre vedecké alebo medicínske účely, nikdy nie je spálená s pozostatkami iných, ale samostatne. Samotné spaľovanie trvá približne 90 minút. Personál dohliada na priebeh špeciálnymi otvormi a proces je ukončený, keď už nie sú vo vnútri žiadne plamene. Počas tohto procesu sú odsávané a filtrované častice odpadu, aby do ovzdušia neprenikala ortuť zo zubných výplní. Krematórium, ktoré každoročne spopolní 3000 ľudí, využíva teplo na zohrievanie objektu.

Zdroj: Getty Images

Čo sa deje s popolom a koľko váži?

Popol, ktorý by mal mať konzistenciu piesku, potom z pece vyhrabú a nechajú vychladnúť počas jednej hodiny. "Konečná hmotnosť popola zvyčajne zodpovedá pôrodnej hmotnosti," uviedol zamestnanec krematória Andy Hands, ktorý viedol prehliadku. Ak sú po spopolnení nájdené nejaké prstene alebo náhrady bedrového kĺbu, odošlú sa na recykláciu a výťažok putuje na charitu. O tom, ako skončí popol nebohého, rozhodujú výlučne pozostalí. Niektorí ho chcú rozptýliť, iní nechávajú rozhodnutie na krematóriu a sú aj takí, čo si časť odoberú a vkladajú do šperkov ako pamiatku na svojich milovaných.