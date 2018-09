Matka štyroch detí sa dozvedela, že ju podvádza manžel: Hrozivé VIDEO, pi a zomri!

Zdroj: Youtube/Nigels News

OXFORD - Tridsaťpäťročná žena sa krutým spôsobom pomstila svojmu manželovi za to, že ju opustil a nechal ju samú s ich štyrmi deťmi. Terčom útoku sa však nestal on, ale jeho akváriové rybičky. Nepekne by zrejme skončili aj ďalší domáci miláčikovia, keby páchateľku nezastavilo policajné vyšetrovanie.