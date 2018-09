Vedci varujú pred katastrofou: Ak do roku 2035 nezmeníme TOTO, ľudstvo čaká bod bez návratu

Holandskí vedci v spolupráci s britskými kolegami hovoria o nevyhnutnosti obmedziť globálne otepľovanie o dva stupne Celzia do roku 2100. Na toto všetko je potrebné prijať radikálne opatrenia najneskôr do roku 2035, v opačnom prípade sa môžeme dostať do bodu, z ktorého sa už nebude dať vrátiť. "Je nevyhnutné tlačiť na politikov a ekonómov," vyjadril sa Henk Dijkstra z univerzity v Ultrechte.

Tvrdí, že opatrenia zamerané na radikálne obmedzenie emisií skleníkových plynov prijaté do roku 2035 by mohli zachrániť obnoviteľné zdroje energie. Globálne oteplenie by sa týmto spôsobom udržalo do roku 2100 pod hranicou dvoch stupňov, čiže na úrovni 67 percent. Znamená to, že by zostala iba 33-percentná šanca, že otepľovanie prekročí túto hranicu. Pre dosiahnutie tohto "bodu záchrany" je však nevyhnutné, aby vlády jednotlivých krajín sveta konali čo najrýchlejšie. "Ak prekročíme tento časový limit, katastrofa je neodvrátiteľná," uvádza sa v správe zverejnenej v spomínanom časopise.

Zdroj: Getty Images

"Náš koncept tzv. žiadneho návratu má výhodu v tom, že obsahuje časové údaje, ktoré poukazujú na naliehavosť prijímania opatrení v oblasti klímy," uviedol šéf výskumného tímu Matthias Aengenheyster. Podľa neho je dôležité, aby bola rozhodujúca akcia čím drastickejšia a zabezpečila zvýšenie podielu obnoviteľnej energie o dve percentá ročne. Ak by sa podarilo toto číslo navýšiť na päť percent, mohli by sme si kúpiť ďalších desať rokov, domnievajú sa autori štúdie.

Zdroj: Getty Images

Dodávajú, že ak by bola vyriešená technológia zachytávania uhlíka, ľudstvo by získalo ďalších šesť až desať rokov navyše. Aby sme zostali pod ambicióznejším limitom 1,5 stupňa Celzia, museli by sme do roku 2027 zvýšiť podiel obnoviteľnej energie na päť percent. Za zmienku stojí aj fakt, že od deväťdesiatych rokov sme dokázali zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov iba o 3,6 percenta, čo je prakticky nič.

Dosiahnutie potrebných hodnôt navyše komplikujú opakujúce sa horúce letá, kedy stúpa spotreba energie potrebná na pohon chladiacich zariadení. "Na Parížskej konferencii sa vlády dohodli, že udržia zvyšovanie globálnej priemernej teploty výrazne pod dva stupne v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a že budú pokračovať v úsilí o obmedzenie tohto zvyšovania na 1,5 stupňa. Na dosiahnutie tohto cieľa ale potrebujeme drastické a najmä rýchle stratégie. Máme už veľmi málo času," uzatvárajú vedci.