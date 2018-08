Otec napísal pre svoju dcéru (16) brutálne úprimný ŽIVOTOPIS: Krutá pravda, ktorá ju nepoteší

Britskí študenti momentálne čakajú na výsledky svojich záverečných testov, ktoré im napovedia, ako ďalej. Zatiaľ čo väčšina rodičov sa snaží svoje deti podporiť a zvyšovať im sebavedomie, otec Laury Moorovej zaujal presne opačný postoj a možno práve tak otvorí svojej dcére oči. Napísal pre ňu curriculum vitae, ktoré bude ale v praxi zrejme úplne nepoužiteľné. Spomína v ňom očakávané výsledky jej testov podľa svojich vlastných odhadov, pracovné skúsenosti či koníčky. A nie je to veru pekné čítanie.

Medzi Laurenine prednosti napríklad otec radí jej vlastnosti ako "lenivá, ignorantská, hrubá či neochotná". Taktiež vymenúva povinnosti, ktoré mala ako vykonávať ako osobná asistentka svojho otca v jeho firme. "Lezenie na nervy, nepočúvanie, surfovanie na Facebooku, strácanie dôležitých dokumentov, prezrádzanie informácií o klientoch podvodníkom". Pri referenciách o mladej slečne uvedie otec sociálneho kurátora Bena Dovera, avšak s dovetkom, že sa ho vlastne ani neoplatí kontaktovať, lebo by o Lauren asi nepovedal nič pekné.

Remind me not to let my dad do my cv for me pic.twitter.com/rFFdoRgHxZ