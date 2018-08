VIDEO Trpíte bolesťou hlavy alebo migrénou? Takto ľahko sa jej vraj zbavíte do dvoch minút

Mladý Youtuber na internete zverejnil nezvyčajnú metódu, ako potlačiť bolesť hlavy, a to už do dvoch minút. Stačí, keď si budete opakovane pokladať tri otázky, vďaka čomu by mala migréna ustúpiť. "Opýtam sa vás zopár otázok a urobím tak viackrát. Na každú, prosím, odpovedajte. Kde je vaša bolesť hlavy? Akej je farby? Akého je tvaru?," radí Kamil vo svojom tutoriáli.

Zdroj: Youtube/Kamil's View - Mastery of Life ​

Tieto otázky zopakuje štyrikrát. Akonáhle sa tak stane, migréna by už mala byť minulosťou. A zdá sa, že táto neortodoxná metóda naozaj funguje. "Si čarodejník? Fakt mi to pomohlo!" napísal užívateľ. "Som unesená, zabralo to," pridala sa ďalšia.

Kamil následne vysvetlil, ako to funguje. "Bolesť hlavy si podľa neho vo väčšine prípadov vytvárame sami - v našej mysli. Buď tým, že sme v strese, alebo preto, že sa chceme niečomu vyhnúť. "Takže ak začneme našu pozornosť venovať niečomu inému, mozog dostane správu o tom, že sme si vedomí našej bolesti a v tom momente sa jej začne zbavovať." Na záver odporúča užívateľom, ktorým jeho metóda nezabrala na prvýkrát, aby ju skúsili zopakovať a hneď sa nevzdávali.