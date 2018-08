Mladík dovolenkoval v Malage, no toto ešte nikde nevidel: HNUS, ktorý žena stvárala pri fontánke

Mladý Brit opisuje zážitok z Malagy ako šokujúcu udalosť, ktorá ho zastihla, keď tam posedával a schovával sa pod stromami pred poludňajším slnkom. "Nevytiahol som telefón okamžite, lebo som neveril vlastným očiam," komentuje to, čo videl. "Žena si vyložila nohu do fontánky na pitie a začala si ju holiť, akokeby bola doma v sprche."

Zdroj: youtube/the sun ​

Videl aj to, ako žene jedna noha krvácala a ona si ju bezstarostne umývala na mieste, z ktorého pijú ľudia. Spočiatku sa vraj obzerala, či ju niekto nevidí, ale potom jej už nevadili ani ľudia prechádzajúci okolo, ktorí nad jej správaním krútili hlavou.

"Nakrúcal som ju z lavičky oproti a bol som veľmi rád, že som si v ten deň zabalil vodu so sebou," pokračuje Jason. V holení vraj bola žena veľmi precízna. Starostlivo kontrolovala, či jej náhodou na nohách nezostal nejaký chĺpok a potom spokojne odišla. Len chvíľku nato, ako skončila, zastavili sa pri fontáne ľudia a chceli sa z nej napiť. Wills im vysvetlil, prečo by to nemali robiť, ale nerozumeli mu. Incident z Malagy zamestnáva sa stal iba mesiac po tom, ako si v austrálskom Queenslande holila nohy neznáma žena vo verejnom bazéne. Predtým, ako ho opustila, stihla si v ňom ešte dôkladne poumývať strojček.