Danielovi nezaplatili, pomstil sa: FOTO Vzal bager a začal bezhlavo búrať, so smiechom si skazu fotil

LONDÝN - Stavbára Daniela poriadne naštvalo, že mu nezaplatili. Rozhodol sa preto pre rázny krok. Vzal bager a zbúral päť čisto nových postavaných domov. Spôsobil tým obrovskú škodu vo výške takmer 4,5 milióna eur, a to nielen pre firmu, ale aj pre seba. V súčasnosti totiž čelí obvineniu z poškodzovania majetku.

Daniel Neagu z Rumunska postavil krásne domy pre dôchodcov, no idylka skončila takmer tragicky. 30-ročný Daniel totiž pracoval pre firmu McCarthy a Stone, ktorá mu podľa jeho slov nevyplatila honorár za postavenie domov v anglickom Buntingforde. Situáciu sa rozhodol riešiť naozaj netradične.

Bezhlavé búranie

Vzal bager a zbúral päť celkom nových domov, kde sa pred pár týždňami nasťahovali noví majitelia. V čase búrania sa dokonca niektorí nachádzali priamo v dome. Lyžicou z bagra začal búrať steny domov, trosky padali do záhrady a miesto sa postupne zahltili už len zvyšky. „Bolo to ako zemetrasenie alebo výbuch bomby,“ povedala 61-ročná susedka Elaine Francois, ktorá zavolala políciu.

Zdroj: Profimedia

Susedia boli vydesení

„Susedia sa báli, že bude pokračovať až k ich domom. Uistil ich však, že prišiel zničiť iba tých päť nových, za ktoré mu nezaplatili,“ dodala. Potom, ako skončil s búraním so smiechom vystúpil a chaos, ktorý spôsobil, si nafotil. Po príchode polície nekládol odpor a v súčasnosti čelí obvineniu z poškodzovania majetku. Na pondelkovom súde sa objavil len prostredníctvom videonahrávky a okrem svojich osobných údajov neuviedol na súde nič.

Zdroj: Profimedia

Susedka Katie z druhej strany ulice neverila vlastným očiam. „Vyzerá to, ako keby domy zničila nejaká prírodná katastrofa, ako zemetrasenie,“ uviedla s tým, že neverila tomu, že sa niečo také môže stať. „Neverila som tomu. Boli to krásne domy a stavbári sa na nich deň za dňom naozaj nadreli, Mnohí si do domov nasťahovali nábytok a nové veci, teraz budú bývať v provizórnych domoch.

Zdroj: Profimedia ​

Spôsobil škodu vo výške takerm 4,5 milióna eur, pričom každý z domov stál zhruba 895-tisíc. Hovorca spoločnosti, pre ktorú Daniel pracoval, potvrdil, že čin sa stal v sobotu a že skutočne zničil päť domov. „V súčasnosti čakáme na správu stavebného inžiniera, aby sme mohli naplánovať prípadnú opravu alebo prestavbu týchto domov,“ uviedol hovorca. Dodal, že muž nepracoval priamo pre nich, ale pre subdodávateľa Fenton. Daniel sa do Anglicka presťahoval pred troma rokmi.