Matka (44) si dala na palube lietadla pohár vína: Po vystúpení ju s dcérkou (4) čakala nočná mora

Zdroj: FB/Ellie Holman

LONDÝN - Matka troch detí z Sevenoaks v anglickom grófstve Kent prehovorila o hororovom zážitku, ktorým si prešla so svojou iba štvorročnou dcérkou Bibi. Po tom, čo vystúpili z lietadla v Dubaji, ich zavreli do väzenia kvôli tomu, že si Ellie Holmanová (44) na palube dala pohár vína. Zadržali jej pas a predpokladá sa, že kým jej prípad nevyriešia, bude musieť zostať v krajine. To však môže trvať aj rok. Už teraz ju nepríjemnosti stáli okolo 30-tisíc libier za právne poplatky, výdavky a neprítomnosť v práci. Jej zubná ambulancia je zatvorená a podľa ženy prišli o všetky rodinné úspory.