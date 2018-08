Zábavka tínedžerov s takmer tragickým koncom: Školáčku sotili z mosta, drsné VIDEO pádu

Zdroj: YouTube/KGW News

VANCOUVER - Keď sa Jordan Holgersonová (16) v utorok so svojimi kamarátmi vybrala na most ponad rieku Lewis v americkom meste Vancouver, netušila, že to bude jeden z najhorších zážitkov v jej živote. Skupinka mala v pláne skákať do vody, ale keď už dievčina stála na okraji, rozmyslela si to, pretože ju opustila odvaha. Vtedy jej jedna z kamarátok uštedrila prudký úder do chrbta a školáčka letela vzduchom, až kým nepríjemne nedopadla priamo na brucho. Kvôli zraneniam skončila v nemocnici.